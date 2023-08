Criminoso perigoso e configurado no ‘Baralho do Crime’ da Bahia é preso em Anápolis

Na noite desta segunda-feira (28), um homem de 31 anos foi flagrado portando documentos falsos e, ao ser consultada a real identidade dele, os policiais descobriram que se tratava de um acusado de 11 homicídios na Bahia.

Ele já havia até saído em portais de notícias da região e sido declarado procurado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), sob o vulgo de “Anso”. A princípio, inclusive, e teria fugido para Goiás em uma tentativa de escapar das acusações.

O Portal 6 apurou que o indivíduo foi avistado por volta das 20h, na rua General Joaquim Inácio, no setor Central de Anápolis. A bordo de um carro que trabalhava por aplicativo, os oficiais o avistaram no banco de trás quando ele tentou se esconder, levantando suspeitas.

Assim, eles pararam o veículo e realizaram a abordagem, momento no qual o homem apresentou documentos que pertenciam à outra pessoa. Ao revistá-lo, encontraram os originais. Ele ainda afirmou que teria apresentado outra identidade por temer ter algum mandado em aberto pelos crimes cometidos na Bahia.

Na sequência, policiais descobriram que ele havia até sido retratado em notícias. Em um dos casos, ele teria sido espancado por detentos ao chegar na delegacia, acumulando 11 homicídios. A fama era tanta que ele já havia até figurado no “Baralho do Crime”, ferramenta lúdica da SSP-BA cujo intuito é auxiliar na busca por criminosos do estado.

Portanto, ele foi apontado como um criminoso de altíssima periculosidade e foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram tomadas as providências cabíveis.