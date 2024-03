Câmeras flagram momento em que ex-marido mata empresária a tiros em Anápolis

Edney Rodrigues dos Santos, de 49 anos, ainda teria agredido a vítima antes de efetuar disparos, sem dar qualquer chance de defesa

Davi Galvão - 29 de março de 2024

Momento dos disparos que resultaram na morte da empresária. (Foto: Reprodução)

Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato no qual Edney Rodrigues dos Santos, de 49 anos, invade o escritório da ex-esposa, Regiane Pires da Silva, de 39, e dispara contra ela.

No registro, feito na tarde desta quinta-feira (28), é possível ver quando o autor chega ao local, em uma caminhonete branca e, em seguida, adentra no escritório da vítima.

Dentro do estabelecimento, ele encontra a mulher sentada e, já de arma em punho, começa a discutir com ela, gesticulando violentamente, ao que ela parece tentar acalmá-lo.

Edney, no entanto, lhe desfere um forte tapa no rosto e, então, dispara contra Regiane, sem oferecer qualquer chance de defesa.

Após o atentado, ele sai correndo de volta ao veículo e evade do local.

Em tempo

O crime ocorreu durante a tarde desta quinta-feira (28), em uma loja do bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis.

O suspeito fugiu na caminhonete após abrir fogo contra a ex-esposa. O piloto do veículo, sobrinho do autor, foi detido em flagrante, em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, no mesmo dia.

Já Edney foi preso pela Polícia Militar (PM) em Araguaçu (TO), horas depois, enquanto fugia.