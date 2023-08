Casal é preso suspeito de embriagar e abusar sexualmente de adolescentes em Goiás

Um casal foi preso em Uberlândia (MG) acusado de aliciar três adolescentes em Itumbiara (GO). As investigações apontaram que Railane Silveira Da Silva, 31, e Mauricio Francisco Dos Santos, 42 atraiam as vítimas para a residência e forneciam bebidas alcoólicas até que as garotas estivessem sem condições de reagir, para então iniciarem as investidas sexuais.

Até o momento, foi confirmada a violência contra três jovens, de 13, 14 e 17 anos de idade. Em um dos episódios, uma das meninas foi estuprada por horas, completamente embriagada.

As outras duas garotas não chegaram a ser violentadas sexualmente pois passaram mal devido ao consumo das substâncias fornecidas, evadindo da residência dos suspeitos, com a ajuda de terceiros.

As três vítimas encontradas até o momento eram todas conhecidas do casal, que ganhava a confiança dos responsáveis legais para atraí-las até o local onde seriam cometidos os atos.

Em um primeiro momento, Railane e Mauricio ficarão à disposição da Justiça mineira e devem posteriormente ser encaminhados para Goiás, para responder por três crimes de estupro de vulnerável, sendo um consumado e dois tentados.