“Eles xingam, batem, empurram remédio na boca dos velhos”, revela paciente de clínica clandestina em Anápolis

Amarrados, cobertos de hematomas e subnutridos. Foram essas as condições com as quais a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso de Anápolis (DEAI) encontrou os pacientes da clínica psiquiátrica clandestina, desarticulada nesta terça-feira (29), na zona rural da cidade.

O Portal 6 obteve acesso a vídeos chocantes de depoimentos de internos, que revelaram as situações desumanas pelas quais eram submetidos. Ao todo, 50 vítimas foram resgatadas.

Em um dos relatos, um jovem mostra a forma com a qual os funcionários do local tratavam um colega deficiente que, “em momentos de descontrole”, era amarrado na cama.

“Estão batendo nele, tá cheio de hematoma”, contou, detalhando as contusões e cortes presentes na perna do amigo.

Ainda, revelou que o colega, devido à deficiência, era confinado quase que o tempo todo a um quarto, onde dividia o espaço com todos os outros pacientes, incluindo adolescentes, idosos e dependentes químicos.

Em outro testemunho, um dos pacientes, que se apresentou como formado em tecnologia de gestão pública, afirmou estar preso no local há dois meses, devido à dependência de substâncias químicas.

Denunciando também as agressões sofridas pelos pacientes que não se submetiam às regras impostas pela administração, afirmou que a alimentação do lugar era composta basicamente de apenas arroz.

“As pessoas não tratam a gente bem aqui. A comida tem só arroz, sou diabético, pedi para informar minha mãe e eles não falam nada”, lamentou.

Nesse sentido, revelou ainda que era impedido pela equipe responsável de entrar em contato com a mãe, procedimento este que se repetia com os outros internos.

Ainda, denunciou que os idosos eram espancados e tinham que tomar medicamentos à força.

“Eles não me deixam ligar para a minha mãe […] Eles xingam, batem nos velhos, empurram remédio na boca dos velhos, jogam água, chutam [os idosos]”, contou.

“Aqui não tem café, não tem pão, leite, não tem uma fruta para a gente”, finalizou.

Desumano

Delegado titular da DEAI e responsável pela operação, Manoel Vanderic chegou a classificar o cenário vivido a um “campo de concentração” e o comparou com o Hospício de Barbacena.

“Me lembrou do abrigo colônia em Barbacena, que registrou casos que promoveram a reforma manicomial no Brasil. Retiram da convivência humana quem não é aceito e simplesmente jogam fora. É o caso do autista encontrado lá, que foi expulso e trancado como um bicho, simplesmente porque ninguém queria”, pontuou.