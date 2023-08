Escândalo envolvendo corretores de Anápolis está prestes a explodir e é maior que o do marido da Kelly Pires

A Polícia Federal (PF) investiga uma organização criminosa que conta com funcionários de uma das agências da Caixa Econômica Federal em Anápolis e corretores de imóveis que atuam no município.

A suspeita é de que eles fraudaram financiamentos de imóveis com documentos falsos, trazendo riscos e prejuízos financeiros à instituição.

Os valores calculados, a princípio, tendem a superar os do escândalo que prendeu o empresário Rodrigo Oliveira, marido da influencer anapolina Kelly Pires.

Para os envolvidos e conhecedores do esquema, o gato subiu no telhado após as primeiras diligências da PF. Algo que aconteceu recentemente.

Desde então, o temor desse pessoal é ser acordado às 06h da manhã pelos agentes federais. O órgão não comenta investigações em curso, mas foi possível apurar que uma operação está muito próxima de ser colocada nas ruas.

Maior temor dentro da Alego era de que deputado Amauri Ribeiro fosse preso

Saiu barata a operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em desfavor do deputado estadual Amauri Ribeiro (UB).

Na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) o maior temor era de que o parlamentar fosse preso.

Fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 disseram que quem ajudou a contornar o mal estar criado por Amauri, ainda em junho, quando afirmou ter financiado acampamentos golpistas, foi Bruno Peixoto (UB).

O presidente da Alego pessoalmente levou Amauri até a Polícia Federal (PF) para que ele prestasse esclarecimentos sobre o que disse na tribuna da Alego.

Ato falho de Alckmin na CAOA deixou Dominguinhos sem graça e Jakson Charles radiante

Durante evento de Caoa em Anápolis, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB), cometeu um ato falho envolvendo os vereadores Jakson Charles (PSB) e Domingos Paula (PV).

Ao se referir ao correligionário, Alckmin o chamou de presidente da Câmara, posto que pertence a Dominguinhos. O afago feito ao pessebista deixou Dominguinhos sem graça e Jakson Charles radiante.

O recado de Renato de Castro para o prefeito de Goianésia

O deputado estadual Renato de Castro (UB) mandou um recado para o primo e atual prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (UB).

À Rápidas, o parlamentar disse que a denúncia protocolada por Leonardo no Ministério Público (MP) parece uma justificativa de quem não irá concluir a obra do hospital municipal de Goianésia.

Segundo Renato, o primo prometeu entregar a unidade de saúde ainda no primeiro ano de mandato, em 2021 e, por não obter êxito, Leonardo “descobriu” os erros.

Filha de Iris Rezende desiste de disputar Prefeitura de Goiânia

Filha de Iris Rezende, Ana Paula Rezende não concorrerá a Prefeitura de Goiânia em 2024.

Com a desistência de Ana Paula, Felipe Cecílio, neto do ex-senador Mauro Miranda e do ex-deputado Jamel Cecílio, surge como opção do MDB.

Inicialmente, o jovem, de apenas 23 anos, disputará internamente com o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.

Mendanha ainda precisa de uma decisão favorável do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para concorrer ao pleito.

Nota 10

Para o Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil, pela operação “Crédito Reverso”, que prendeu o marido da influencer anapolina Kelly Pires. Fraude no sistema financeiro é crime e, pelo visto, a prática também se assemelha a agiotagem.

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Integração – Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda de Anápolis que ainda não realizou o pagamento aos artistas comtemplados pelo Bolsa Cultura.

Quando questionada, a super pasta, comandada por Eerizania de Freitas, não informa uma data exata para que o débito seja quitado. Os artistas estão na bronca.