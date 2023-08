Programa de estágio da Ypê abre vagas para Goiânia e Anápolis; saiba como se inscrever

Para os jovens em busca de uma oportunidade de estrear no mercado de trabalho, uma boa notícia. Já estão abertas as inscrições para o programa de estágio da Ypê, com vagas disponíveis para Goiânia e Anápolis.

Além da remuneração no formato de bolsa com valores compatíveis no mercado, os cargos acompanham benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, restaurante na empresa, vale-alimentação, cesta mensal de produtos da marca e desconto nas lojas próprias.

As inscrições vão até o dia 29 de setembro e são destinadas aos estudantes que estiverem no penúltimo ou último ano da graduação em 2024,. Os interessados podem ser realizá-las através do site da empresa.

A carga horária das funções é de seis horas diárias, com o processo seletivo sendo dividido em cinco etapas: inscrições, triagem e testes on-line, painel com RH e Gestores Ypê, entrevista individual e evento presencial para conhecer a empresa.

Além disso, haverá um teste de habilidade em Excel com feedback sinalizando qual o nível de conhecimento do candidato com a ferramenta.