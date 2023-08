Setembro poderá começar com chuva em algumas cidades de Goiás; confira

O mês de setembro está previsto para começar com clima de sauna: umidade alta e temperaturas quentes. A combinação, por sua vez, deve resultar em chuvas em diferentes municípios do estado já nesta sexta-feira (1º), segundo o Centro de Informação Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

As temperaturas médias nas regiões goianas giram em torno de 25 a 28º C, com altas que chegam a 36º C, de acordo com o boletim. A umidade relativa do ar poderá variar entre 35% e 90%.

A junção dos fatores favorece a formação de nuvens e, como resultado, precipitações. Assim, a cidade prevista para ser mais afetada por este cenário é Cristalina. O boletim destacou que a expectativa é de que o município receba aproximadamente 5 mm no primeiro dia do mês.

Já Anápolis, Porangatu, Catalão, Luziânia, Itumbiara, Ipameri, Formosa, Santa Helena e Flores de Goiás estão previstos para terem cerca de 2 mm de chuva.

Apenas 1 mm deve cair sobre Goiânia, Rio Verde, Jataí, Caldas Novas e Nova Aurora. Enquanto isso, o Cimehgo destacou que Iporá, Goiandira, Davinópolis, Rubiataba, Três Ranchos e Ouvidor provavelmente não verá chuva no 1º de setembro.

Além disso, a expectativa é de temperaturas entre 18º C e 35º C. As cidades que puxam a média para cima são Porangatu (35º C), Ceres e Flores de Goiás (34º C). Já os municípios previstos para serem mais frescos são Cristalina (27º C), assim como Catalão, Luziânia, Três Ranchos (29º C).