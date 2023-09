Corpo ensanguentado é encontrado por motorista no meio da BR-070

Um homem, identificado como Alberto Borges Dos Santos Júnior, de 42 anos, foi encontrado morto, no meio da BR-070, em Cocalzinho de Goiás. A fatalidade aconteceu na madrugada desta sexta-feira (1°).

O Portal 6 apurou que toda a situação ocorreu por volta das 04h, no momento em que um motorista trafegava pelo trecho, sentido Águas Lindas e Girassol.

Já na altura do km 19, o condutor visualizou um homem repleto de ferimentos e com sangramento pelo corpo no meio da pista.

Ao ver a cena, o motorista acionou o Corpo de Bombeiros que se deslocou até o local. Os socorristas porém, não puderam fazer nada além de confirmar o óbito.

A vítima apresentava trauma crânio encefálico (TCE), lesão na face, no dorso, fratura exposta no membro inferior direito e hemorragia acentuada.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).