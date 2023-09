Relação de Roberto Naves com o Governo Federal vai de mal a pior

Setembro começa nesta sexta-feira (1º) com o Ministério da Saúde reabrindo o credenciamento das prefeituras que, por falhas nos dados ou incompetência, perderam o primeiro filão dos repasses para o pagamento do piso da enfermagem.

Como se sabe, Anápolis ficou de fora e Roberto Naves (PP) não conseguiu reverter a situação a tempo da cidade receber os recursos antes de dezembro. Como ficará a situação dos profissionais do município até lá é uma incógnita, mas o que está claro no mundo político anapolino é o isolamento que o prefeito criou para si nos últimos meses.

Prova disso foi o chá de cadeira que ele levou no Ministério da Saúde na semana passada após, com muita dificuldade, conseguir uma agenda no órgão. Precisou da ajuda do senador Jorge Kajuru (PSB) para agendar o encontro. E não saiu de lá com o problema resolvido.

Na última terça-feira (29), uma oportunidade de ouro foi perdida por Roberto Naves. O ministro de Indústria e Comércio, e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), foi o principal convido da CAOA para o anúncio do investimento de R$ 3 bilhões na montadora de Anápolis. O montante, além de mais impostos, vai gerar mais de 800 empregos em Anápolis. O prefeito, no entanto, preferiu participar de outra agenda e mandou o vice Márcio Cândido (Podemos) representá-lo.

A ausência de Roberto incomodou até Jakson Charles (PSB). Fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 disseram que a ausência foi tratada como uma “bola fora”, pois Alckmin é do mesmo partido do líder na Câmara Municipal e do senador Kajuru — a quem já havia pedido socorro. Vale lembrar que o evento da CAOA reuniu gente da base do Governo Federal e também da oposição.

Aliados de Roberto reconhecem que ele tem se preocupado mais em fazer política do que em ser um prefeito republicano. O exemplo mais citado foi o tapete vermelho que estendeu a Jair Bolsonaro (PL) para dar, de última hora, o título de cidadão anapolino ao ex-presidente e a forçação de barra para ter Major Vitor Hugo (PL) como candidato dele à Prefeitura de Anápolis em 2024.

Seliane da SOS promete processar rádio e jornal impresso de Anápolis

Após ser vítima de uma informação falsa por parte de um jornal impresso de Anápolis, a vereadora Seliane da SOS (MDB), prometeu processar o veículo.

À Rápidas, a parlamentar informou que a ação se estenderá à uma rádio da cidade e ao apresentador que veiculou a fake news no ar.

“Não é a primeira vez que eu sou ofendida na rádio e no jornal. Isso já vem de algum tempo”, justificou a vereadora.

Projeto polêmico na Alego faz deputadas entrarem em “guerra”

Apresentado pela deputada estadual Dra. Zeli (UB), o projeto que exige exame toxicológico dos servidores da rede pública de ensino está sendo alvo de polêmicas na Assembleia Legislativa (Alego).

A deputada Bia de Lima (PT), representante da educação na Alego e principal crítica ao projeto, afirmou em conversa com a Rápidas que a ideia é “absurda”. Caso a tramitação siga na Casa, a parlamentar promete judicializar o caso.

Já Dra. Zeli disse ao Portal 6 que não abrirá mão do projeto, destacando que toda pessoa aprovada em concurso deveria se submeter ao exame.

Goiânia corre o risco de virar um lixão a céu aberto

Caminhões da ITA, empresa terceirizada que presta serviços à Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), estão parados por falta de combustível.

Além de confirmarem a informação, fontes da autarquia ouvidas pelas Rápidas disseram que a situação é realmente crítica.

Vale lembrar que recentemente a Comurg foi alvo de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara de Goiânia. Apesar das irregularidades encontradas, como indica o relatório final, ninguém foi indiciado.

As cidades goianas que mais receberam repasses da Triunfo Concebra

Concessionária que administra trechos das BRs 060 e 153 em Goiás, a Triunfo Concebra repassou R$ 5,4 milhões para 15 municípios goianos que são cortados pelas vias.

Arrecadado entre os meses de janeiro e julho deste ano, o valor e é referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

As cidades que mais receberam os repasses foram Morrinhos (R$ 818.530,52), Professor Jamil ( R$ 511.658,90) e Alexânia (R$ 501.141,12).

Senador Jorge Kajuru é o próximo entrevistado

O senador Jorge Kajuru (PSB) é o entrevistado desta semana no “6 perguntas para”.

Vice-líder do governo no Senado, Kajuru responde sobre a sua atuação parlamentar, a relação com o presidente Lula (PT) e o vice Geraldo Alckmin (PSB), além da relação com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

A entrevista poderá ser lida no domingo (03) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Nota 10

Para Patrícia Honorato Moreira. Aos 23 anos, ela está realizando uma pesquisa no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que auxiliará médicos no tratamento de pacientes com câncer de mama.

Nota Zero

Para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Anápolis que, por mais de uma semana, não respondeu as solicitações acerca de informações básicas do Anápolis Investe, vendido como o maior programa da gestão Roberto Naves.