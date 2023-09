Restaurante goiano viraliza após mostrar jeito novo de beber cachaça

Que bares e botecos existem em vários cantos do Brasil, todo mundo sabe. Mas há de se concordar que, em Goiás, a população tem uma relação bastante única com tais estabelecimentos e também, é claro, com a boa e velha cachaça.

Não é por menos que um método bastante curioso para virar doses voltou a viralizar recentemente entre os goianos nas redes sociais, com muitos internautas garantindo que ficaram com água na boca.

O vídeo com a técnica foi publicado pelo Instagram da “Jantinha do Lipão” – restaurante localizado em Goiânia.

Para preparar a dose, é bastante simples. Com uma faca, corta-se uma das extremidades do limão, e em seguida retira-se a polpa da fruta. Depois, basta apenas salgar o interior e preencher com a cachaça de preferência.

Por último, é só reunir coragem, virar de uma vez e não passar vergonha com a careta.

Nos comentários, os usuários aprovaram bastante o método do restaurante, garantindo que a vontade de experimentar foi grande.

“Eu nem bebo cachaça e fiquei com a boca aguando”, brincou uma internauta. “Minha saliva escorreu pelo canto da boca”, revelou outra.