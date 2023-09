Mega-Sena faz vencedores em 3 municípios de Goiás; veja quanto os sortudos ganharam

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas da Mega-Sena deste sábado (02), e o prêmio acumulado ter passado para R$ 55 milhões, goianos de três cidades conseguiram cinco acertos e vão abocanhar uma alta quantia em dinheiro.

As apostas premiadas foram das cidades de Anápolis, com uma bolada de R$126.677,79; Campos Belos, com prêmio de R$190.016,72; e Senador Canedo, com a recompensa de R$63.338,93.

Dessas, apenas a última aposta foi realizada no formato simples. As de Anápolis e Campos Belos são resultados de bolões, com nove e 19 participantes, respectivamente.

As seis dezenas sorteadas desta vez foram 05 – 14 – 32 – 40 – 53 – 54.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira (05), com o prêmio estimado em R$ 55 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser feita pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.