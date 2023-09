Pastor de Anápolis responsável por “campos de concentração” é preso

O pastor Klaus Junior, um dos responsáveis pelas duas clínicas clandestinas desmanteladas em Anápolis, se apresentou à Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) durante a madrugada deste sábado (02). Ele se encontrava foragido desde a última terça-feira (29) e foi agora encaminhado para a cadeia pública.

Responsável pelas investigações, o delegado Manoel Vanderic confirmou ao Portal 6 que o investigado foi interrogado, mas permaneceu em silêncio durante todo tempo.

Durante as operações ocorridas ao longo da semana nos locais gerenciados pelo pastor, foram resgatadas ao todo 93 pessoas, incluindo idosos e deficientes intelectuais, que estavam vivendo em condições insalubres e desumanas.

Em um cenário desesperador, Vanderic chegou a comparar as clínicas clandestinas com um campo de concentração. Além disso, durante as investigações, o delegado também relembrou o abrigo colônia em Barbacena, que marcou a história do país.

“Me lembrou do abrigo colônia em Barbacena, que registrou casos que promoveram a reforma manicomial no Brasil. Retiramos da convivência quem não é aceito e simplesmente jogamos fora. É o caso do autista encontrado lá, que foi expulso e trancado como um bicho, simplesmente porque ninguém queria”, pontuou.

“Nenhum crime tão grave acontece por tanto tempo sem a negligência da sociedade e do estado. São crianças, homens e idosos com doença mental, autismo, demência ou dependência química que foram afastados ilegalmente da sociedade porque não sabemos lidar com essas realidades difíceis, mas que precisam ser enfrentadas pela família e principalmente pelo poder público”, completou.

Além de Klaus Junior, as clínicas também eram gerenciadas pela pastora Suelen Amaral Klaus, que passou por audiência na quinta-feira (31) e teve a prisão preventiva mantida para evitar que fugisse, como o marido havia feito anteriormente.