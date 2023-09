MPT-GO abre vagas em cursos para transformar vida de mulheres de Anápolis em vulnerabilidade

Visando a redução da desigualdade social, o Ministério público do Trabalho de Goiás (MPT-GO), em parceria com o SENAI, abriu turmas de cursos em Anápolis voltadas para mulheres em vulnerabilidade socioeconômica.

A iniciativa faz parte do Projeto Mais um Sem Dor, fundado em 2018. Desta vez, as oportunidades são para a capacitação nas áreas de panificação e confeitaria, sendo que a prioridade é para mulheres negras; pessoas LGBTQIAPN+ e mulheres migrantes.

A previsão é de que as aulas comecem no dia 18 de setembro, com turmas para o matutino, vespertino e noturno. Os encontros gratuitos acontecerão cinco vezes por semana, com carga horária de 4h diárias.

Nesse período, as participantes receberão vale-transporte, auxílio-alimentação e bolsa de custeio, além de suporte especializado para ingressar no mercado de trabalho.

Entretanto, é preciso correr, pois as vagas são limitadas. Para efetuar a inscrição, as interessadas devem preencher o formulário disponibilizado pela organização e aguardar pela seleção. É necessário, inclusive, observar se a candidata se enquadra no perfil da oportunidade.

É importante frisar que, ao término dos cursos, as alunas receberão suporte especializado para inserção no mercado formal de trabalho.

Para mais informações, basta acompanhar o Instagram @maisumsemdor ou solicitar informações pelo WhatsApp (62) 3329-3007.

Em tempo