Transexual é trancada em quarto e esfaqueada após programa terminar em briga

Uma mulher transexual, de 31 anos, precisou acionar a Polícia Militar, neste domingo (03) para pedir ajuda e denunciar ter vivido uma situação assustadora.

Moradora do município de Palmeiras de Goiás, localizada a 94 km de Goiânia, ela revelou que se encontrou com um rapaz, de 21 anos, em um forró, logo depois de combinar um programa com ele.

Os dois então foram para um local reservado e acabaram tendo um desentendimento. A razão da confusão ainda é uma incógnita.

A briga, porém, teria resultado em luta corporal e terminado com a transexual e uma amiga dela trancadas dentro de um quarto.

Como estavam com medo de que algo pudesse acontecer contra a vida delas, as duas teriam tentado fugir do local. Neste momento, o rapaz teria esfaqueado a vítima e fugido.

A mulher precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para receber atendimento médico.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser devidamente investigado pela Polícia Civil.