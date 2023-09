Cidade do interior de Goiás anuncia voos diretos para São Paulo

A partir desta segunda-feira (04), moradores de Rio Verde, município localizado na região Sul de Goiás, poderão optar por ir até o estado de São Paulo (SP) em voos diretos.

A novidade foi anunciada por meio de uma publicação no Instagram oficial da Prefeitura do município no sábado (02).

De acordo com a postagem, os voos partirão do Aeroporto Municipal General Leite de Castro e serão operados pela companhia Azul Linhas Aéreas.

Ao todo, segundo a publicação, duas opções de viagens estão sendo ofertadas. Uma com partida às 11h10 e previsão de chegada às 13h, e outra com saída às 17h e chegada às 18h50. Ambas com destino ao Aeroporto Internacional de Viracopos (VCP), em Campinas.

Vale destacar que os horários estão sujeitos a alteração e a operação conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo.