Meteorologista alerta para temporal com risco de alagamento em Anápolis; veja a previsão

Anapolinos foram surpreendidos, no domingo (03), por uma chuva mais intensa, que há meses não marcava presença nos céus da cidade dessa forma. E, a partir desta terça-feira (05), o cenário pode se repetir.

Foi o que antecipou ao Portal 6 o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim.

Segundo ele, um ciclone extratropical teve a formação consolidada no início desta semana, afetando a frente fria e trazendo umidade para a região Central do país, vinda do Sul.

Sendo assim, chuvas mais intensas podem ser registradas em Anápolis, desta terça (05) até a quinta-feira (07).

“De terça até quinta o estado está mais propenso às chuvas. É importante que a população esteja atenta porque o tempo está favorecendo a formação de tempestades que, pelo calor associado à umidade, podem surgir de maneira repentina”, detalhou o especialista.

Apesar de uma boa notícia para aqueles que tem enfrentado o forte calor, o anúncio acende um alerta para os moradores e comerciantes de regiões de risco de alagamentos em Anápolis.

Isso porque, mesmo fora de época e longe de ser uma das precipitações mais “encorpadas” já vistas, a chuva de domingo foi o suficiente para causar fortes enchentes em ruas como a Amazílio Lino e avenidas como a Miguel João – pontos críticos da cidade.

“Neste domingo, a medição chegou a 11,8 mm em algumas regiões de Anápolis. Isso mostra que, com o tempo atual, pode não chover em uma área da cidade e em outra ocorrer um dilúvio”, ressaltou André.

O gerente do Cimehgo destacou ainda que todas essas preocupações devem ganhar uma nova roupagem no próximo mês de outubro – já conhecido por ser um período tradicionalmente chuvoso, quando as quedas d’água são intensificadas.

“Em outubro, mês caracterizado pela forte ocorrência de chuvas, a expectativa é que ocorra um aumento de 100 mm na média mensal de Anápolis em relação a setembro, alcançando a marca de 144 mm ao longo dos 30 dias”, finalizou.

*Colaborou Samuel Leão.