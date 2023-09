Nestes dias ensolarados e quentes é bem comum deixar o ventilador ligado para refrescar um pouco o ambiente. Mas já reparou o quanto o eletrodoméstico acumula poeiras e sujidades nas grades e hélices?

Além disso, sabia ainda que esses acúmulos podem causar um mal terrível para o sistema respiratório, agravando ou desencadeando problemas de saúde severos.

Isso porque o ventilador não apenas acumula poeira, porém dispersa também todas as partículas de poeira presentes na superfície dos móveis.

Pessoas que sofrem com asma, por exemplo, é necessário intensificar os cuidados, pois esse paciente requer uma atenção especial devido à sua maior suscetibilidade a crises. Isso não significa, no entanto, que uma pessoa sem histórico semelhante não possa desenvolver uma infecção respiratória.

Se você possui alguma alergia, como rinite ou sinusite, é desaconselhável passar menos tempo com o ventilador ligado e, principalmente, sujo. A corrente de ar pode aumentar a dispersão das partículas alergênicas, desencadeando sintomas piores.

Mas se você não abre mão do eletrodoméstico e quer saber qual o jeito mais fácil de deixar o ventilador limpinho, confira a dica de ouro abaixo! Olha só!

O passo a passo para deixar seu ventilador limpo e como se estivesse novo:

Bom, para começar, será fundamental ter em mãos alguns ingredientes, sendo eles:

300 ml de água morna

1 colher de sopa de vinagre de álcool branco

2 colheres de sopa de detergente de coco

1 colher de sopa de creme dental.

Depois de reunir os itens, misture a água, o vinagre de álcool branco, o detergente de coco e o creme dental em uma tigela. Quando estiverem todos juntos, mexa bem a mistura até que fique uniforme e, em seguida, transfira-a para um frasco com spray.

Feito isso, basta aplicar a solução nas grades e nas pás do ventilador que deseja limpar, tomando cuidado para evitar molhar o motor e os componentes elétricos.

Para facilitar ainda mais o processo, utilize uma escova de limpeza para esfregar as partes umedecidas do ventilador e conclua o processo passando um pano seco para remover o excesso de sujeira e espuma.

Com essa dica incrível, você verá como a limpeza do ventilador pode ser mais simples do que você imagina!

