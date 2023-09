Para melhorar a nossa rotina exaustiva ao longo das semanas, uma boa alternativa é buscar hábitos para deixar as coisas mais leves.

Pode parecer besteira, mas uma rotina com menos estresse, mais leveza e pequenos prazeres pode ser fundamental para trazer mais qualidade de vida!

6 hábitos que muita gente tem no dia a dia tem, mas não deveria:

1. Pular o café da manhã

Sair às pressas de casa, só engolir um lanchinho ou pior, forrar o estômago no trânsito antes de começar o dia, pode ser um hábito terrível para a sua vida!

Segundo especialistas, um café da manhã saudável e nutritivo oferece o que nosso corpo precisa para trabalhar bem, garante o bom humor pela manhã e a disposição para os exercícios. Além disso, favorece nossa atenção e concentração.

2. Não cumprimentar o porteiro

Pode parecer besteira, mas adotar o costume de cumprimentar (com bom humor) o seu porteiro, jardineiro ou pessoas aleatórias na rua pode impactar em todo o seu dia!

A cortesia desperta o que há de melhor nos seres humanos, isso nos impulsiona a querer olhar o mundo com mais alegria e bom humor.

3. Deixar para abastecer o carro nos finalmentes

Você não economiza nada ao deixar para abastecer o seu veículo quando o tanque está na reserva!

Esses finalmentes do combustível é cheio de substâncias que se acumulam no tanque, prejudicando o sistema de combustão.

Por isso, deixe a preguiça de lado e vá abastecer o seu carro!

4. Desvalorizar uma boa noite de sono

O nosso corpo precisa de uma boa noite de sono, coloque isso na sua cabeça!

É através de um sono profundo e constante que nosso metabolismo funciona, além disso, é nesse momento em que o corpo diminui a produção de cortisol e adrenalina, o que ajuda a diminuir o estresse.

5. Perder a paciência no trânsito

Existem coisas que são inevitáveis, como o comportamento do outro no trânsito. No entanto, a depender de você, há formas de diminuir o impacto de certas coisas.

Uma simples perda de paciência no trânsito pode afetar todo o seu dia e te estressar. Sendo assim, uma saída é buscar alternativas para não deixar uma mínima coisa, alterar todo o seu humor.

Não é o trânsito que te deixa estressado, é você que se estressa com ele. Busque adotar outros pontos de vista!

6. Não meditar

Por fim, fazer orações, meditações e reflexões diariamente pode melhorar muito o seu rendimento no dia a dia.

Essas práticas promovem a concentração e o autoconhecimento, diminuindo o estresse e a ansiedade, contribuindo na prevenção e no combate a várias doenças, além de fortalecer os sistemas nervoso e imunológico.

Adote esses hábitos!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!