Donos de mais de 246 mil veículos têm até a próxima semana para quitar o IPVA, em Goiás

Está chegando ao fim o prazo para os motoristas goianos, com placas terminadas em 1 e 2, quitarem o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023.

Ao todo, 246,7 mil automóveis do estado estão inseridos nessa situação e os condutores precisam acertar as contas para continuarem rodando. Para aquelas placas terminadas em 1, o limite é até essa segunda-feira (11), já as que terminam em 2, o prazo se estende até terça-feira (12).

O tributo deverá ser pago junto com o licenciamento atual – chamado Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) – que passou a ser emitido de maneira virtual.

Outras placas também terão o término do prazo de pagamento nas próximas semanas. As de final 3 irão até o dia 13 de setembro, as de final 4 até o dia 14 e as placas terminadas em 5 até 15 de setembro.

Já as placas que se encerram em 6, terão até o 18, as em 7 até 19, 8 até 20, 9 até 21 e, por fim, as que se encerram em 0 até o dia 22.

Para consultar o calendário completo com todas as datas, basta acessar o site da Secretaria de Economia. E a emissão do boleto para o IPVA pode ser feita pelo site do Detran Goiás ou através do aplicativo Detran GO ON.

Entenda

O IPVA foi criado em 1975, durante o governo Geisel, e tem como intuito arrecadar fundos para a manutenção e construção de estradas. O montante pago é dividido entre estados e municípios, de modo que o investimento é feito em diversas frentes.

É importante frisar que, em caso de não pagamento do tributo, o cidadão pode ter restrições no Cadastro de Pessoa Física (CPF), receber uma multa e até ter o veículo apreendido.