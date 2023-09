Acidente no sentido Anapolis-Goiânia causa enorme congestionamento

Uma fila extensa de carros se formou na BR-060, entre Anápolis e Goiânia, após um acidente envolvendo diversos veículos ocorrer no final da manhã desta quinta-feira (07), que marca o início do feriado prolongado de Independência do Brasil.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local, de modo a isolar metade da pista dupla e controlar o fluxo na outra faixa.

A Triunfo Concebra, concessionária da via, também marcou presença para coordenar a retomada do trânsito.

Por volta das 12h, já era possível ver um caminhão guincho retirando carros que teriam colidido e parado no meio da via.

Ainda não foram divulgados detalhes do acidente, mas, através de imagens, é possível ver dois carros com marcas de choque.

Um terceiro automóvel ainda estava no meio da rodovia, de modelo Voyage e cor branca. Um vídeo captou o exato momento que este era retirado da via.