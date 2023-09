Assassinato de jovem em bar de Anápolis gera comoção nas redes sociais

O feriado da Independência do Brasil, nesta quinta-feira (07), tem sido marcado por forte comoção nas redes sociais de Anápolis, após o assassinato de um jovem, de 26 anos, identificado como Gabriel Santos Duarte.

O crime ocorreu enquanto o rapaz estava em um bar, localizado na Avenida Senador José Lourenço Dias, na esquina com a Pedro Ludovico, quando foi surpreendido com um tiro que tirou a vida dele ali mesmo no local.

Emocionados, parentes, amigos e conhecidos estão usando as redes sociais para prestar uma última homenagem.

Nas próprias redes sociais, Gabriel demonstrava viver com intensidade ao descrever na biografia que “se o tempo é curto, eu curto tudo até o fim”.

“Com o tempo, a dor e a ausência causadas pela morte viram apenas uma forte saudade que aparece por causa de uma antiga fotografia, um velho baú de recordações, uma história relembrada ou um cheiro que surge do nada. Descanse em paz Gabriel”, compartilhou uma amiga.

O jovem é descrito por conhecidos como uma pessoa trabalhadora, educada, correta e sorridente.