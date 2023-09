Jovem é baleado e morto em bar de Anápolis durante feriado de Independência

Um jovem, de 26 anos, identificado como Gabriel Santos Duarte, foi encontrado morto após ser atingido com um tiro na Avenida Senador José Lourenço Dias, na esquina com a Pedro Ludovico, setor Central de Anápolis.

Ele estava em um bar quando foi alvejado e veio a óbito ainda no local, na madrugada desta quinta-feira (07).

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu por volta das 05h do feriado de Independência do Brasil. A Polícia Militar (PM) compareceu à cena e ouviu as testemunhas.

Segundo os relatos, a vítima teria uma rixa com o suspeito do crime por causa de uma mulher. A proprietária do comércio afirmou ter ouvido o estampido quando estava no balcão.

Na hora do som, ela disse ainda que os outros presentes começaram a correr e gritar por socorro. Outro presente chegou a afirmar que o suspeito teria fugido em um carro branco, mas o paradeiro e a identidade do mesmo seguem desconhecidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local para prestar os primeiros socorros e encontrou o jovem caído na calçada, já sem sinais vitais.

Equipes do SAMU chegaram a atender outra ocorrência momentos depois, o que levantou a suspeita das autoridades de poder se tratar do responsável pelo homicídio no bar.

Porém, a ideia foi descartada após falta de informações e provas que pudessem ligar este outro envolvido ao caso.

O episódio foi registrado como homicídio simples e o Instituto Médico Legal (IML) procedeu com o recolhimento do corpo.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) seguirá investigando para elucidar o ocorrido.