Placa na porta de casa chama atenção de casal e caso termina em confusão e polícia

A presença de uma placa misteriosa, colocada na porta de uma casa de Goianésia, foi o estopim de uma grande confusão que só terminou com a presença da polícia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (06).

O Portal 6 apurou que um casal havia acabado de chegar na residência, quando foi surpreendido com o portão trancado com uma barra de ferro e uma ameaça escrita em um papel, dizendo: “vou matar vocês”.

A mulher, de 33 anos, logo pulou a entrada para que conseguisse adentrar no imóvel. Ao chegar, foi surpreendida com a presença do filho, de 15 anos. Foi quando toda confusão aconteceu.

O adolescente acabou em luta corporal com o parceiro da genitora, que também conseguiu entrar na casa, e o atingiu com um pedaço de madeira na cabeça. Logo em seguida, pegou uma faca e seguiu ameaçando o casal.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter a situação e, ao ser questionado, o adolescente afirmou que estava sendo expulso de casa.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi chamado e todos os envolvidos levados para o Hospital Municipal de Goianésia. Ao serem liberados, foram encaminhados para delegacia.