Thais Medeiros recebe alta e vai comemorar aniversário perto das filhas em Anápolis

A jovem Thais Medeiros recebeu um presente de aniversário para lá de especial nesta quinta-feira (07), data em que completa 26 anos. Isso porque a trancista recebeu alta do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia.

Por meio do perfil do Instagram da filha, por onde compartilha a rotina das duas, a mãe, Adriana Medeiros, contou a novidade, celebrando que a família estaria toda reunida para comemorar a vida da aniversariante.

“Enfim estamos em casa com a nossa princesinha. Viemos passar o aniversário. Graças a Deus tivemos alta para ela passar com a família, com as filhas”, afirmou a mãe da jovem em vídeo.

Desde que foi internada, ainda no dia 17 de fevereiro, Thais Medeiros gerou uma grande comoção nacional e estava sendo acompanhada de perto por inúmeras pessoas.

Com isso, a mãe da trancista aproveitou o momento especial da alta da filha para agradecer o apoio que vem recebendo desde então.

“No mais, muito obrigada a todos pelas orações e pela positividade. Obrigada a todos”, destacou.

Também contentes com a novidade, internautas inundaram a publicação com mensagens positivas e carinhosas, torcendo pela recuperação da jovem e a parabenizando pelo aniversário.

“Oh mãezinha, feliz aniversário para sua princesa! Que nesse novo ciclo que papai do céu está concedendo a ela, seja cheio de renovações em forma de saúde e força para que ela se restabeleça e volte a ser a Thaís que ela sempre foi, mas dessa vez ainda mais forte”, afirmou uma seguidora.

“Parabéns Thais! Que esse novo ciclo da sua vida seja de vitória! Que Deus derrame a cura sobre você e sua saúde seja restaurada”, disse outra.