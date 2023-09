O feriadão prolongado de Independência do Brasil ficou marcado por uma briga entre irmãos, que terminou em facada no pescoço, em Alexânia.

A situação ocorreu em uma fazenda do município, na madrugada desta sexta-feira (08).

Após passarem a noite bebendo, teria ocorrido um desentendimento e o irmão mais velho, de 24 anos, desferiu um golpe de faca no irmão mais novo, de 21.

O Portal 6 apurou que, apesar dos conflitos, o autor alegou não se lembrar de nada do ocorrido. Eles e outros homens estavam em uma fazenda no momento da briga, onde prestavam serviços de construção civil.

Testemunhas alegaram que os dois teriam tido um embate antes da facada, e que os colegas tiveram que entrar na frente para que outros golpes não fossem desferidos.

As autoridades só souberam do ocorrido quando o ferido deu entrada no Hospital Municipal de Alexânia.

A Polícia Militar (PM) registrou o caso e acionou também a Polícia Civil (PC), que compareceu ao local do ocorrido e realizou a perícia.

Apesar da gravidade do ferimento, e do local atingido ser extremamente vulnerável e letal, o quadro do jovem é estável.