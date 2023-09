Médico de Goiânia viraliza ao dar notícia inacreditável para gestante durante ultrassom

O deputado estadual George Morais (PDT) fez sucesso mais uma vez nas redes sociais ao compartilhar o momento em que uma mãe recebe uma notícia surpreendente.

No vídeo, o médico, que também é o ex-prefeito de Trindade, realizava um exame de ultrassonografia na Fabryna, cena comumente compartilhada no perfil. No entanto, a consulta teve uma surpresa que deixou a mãe sem palavras.

Após checar a saúde do bebê, George Morais pergunta para a mãe se ela já sabe o sexo. Ela afirma que sim e que aguardava a chegada da Laura Emanuele.

Porém, o médico logo descobre que o bebê é um menino e compartilha com a mãe, que não consegue acreditar no primeiro instante.

Ela conta que o quarto já está montado, com tudo rosa. “Coitado do meu marido”, expressou a mamãe. Em seguida, ela afirma: “Ele não tem nem nome. Coitado!”.

O vídeo já conta com 171 mil visualizações e diversos comentários de internautas que afirmaram ter medo de receber uma surpresa do tipo.