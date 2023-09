Regis Danese é transferido do HUGOL para hospital em Uberlândia

O cantor Regis Danese, que estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), foi transferido para outra unidade em Uberlândia, nesta sexta-feira (08).

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo próprio hospital que estava responsável pelo tratamento do artista.

O centro médico também declarou que, no momento da transferência, o músico possuía bom estado geral de saúde, estava consciente e respirava de forma espontânea.

Ainda, o HUGOL destacou que a decisão partiu do próprio paciente, e que tanto ele quanto a família receberam as devidas orientações da equipe médica.

Regis tinha uma previsão de alta para a última quarta-feira (06). No entanto, os médicos responsáveis pelo caso resolveram postergar a data, visto que ele havia passado mal durante a madrugada.

Nas redes sociais, o artista publicou um vídeo lamentando a mudança de planos, chegando a se emocionar ao contar o quanto desejava voltar para casa.

“Quero logo sair daqui. Ver minha mãe, meu pai, meu irmão que estava comigo, comer o franguinho da minha mãe, o pãozinho caseiro que ela fez para mim. Obrigado pelas orações, não deixem de rezar por mim”, desabafou, chegando a chorar ao final.

Relembre

O cantor foi hospitalizado na noite do dia 30 de agosto, após sofrer um grave acidente enquanto estava a caminho de um show em Ceres, na BR-153.

Logo após o incidente e apesar de bastante ferido, o cantor gravou um vídeo curto para as redes sociais, enquanto era atendido pelos socorristas.

“Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim”, afirmou na publicação. Ainda, disse que o irmão, que estava acompanhando-o no carro no momento do acidente, conseguiu sair sem ferimentos da batida.

Inicialmente, Regis foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA), mas foi transferido para o HUGOL após apresentar politraumatismo e uma série de lesões e fraturas, tendo que inclusive passar uma noite na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade.

No dia 01, o artista retornou para a enfermaria, onde seguiu sob observação até a transferência.

Durante todo esse tempo, diversos fãs e amigos se uniram em uma corrente de orações em prol da recuperação do ídolo.