“Quero logo sair daqui”, diz Regis Danese após passar mal e ter alta adiada no HUGOL

O cantor Regis Danese ainda não possui previsão para receber alta da enfermaria do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

A informação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que afirmou ainda que o paciente permanece com o estado de saúde geral regular, consciente e respirando espontaneamente.

Em vídeo publicado nas redes sociais, 0 cantor relatou que a alta estava prevista para esta quarta-feira (06). Entretanto, após passar mal e vomitar durante a madrugada, a equipe médica achou melhor adiar a volta para casa.

“Quero logo sair daqui. Ver minha mãe, meu pai, meu irmão que estava comigo, comer o franguinho da minha mãe, o pãozinho caseiro que ela fez para mim. Obrigado pelas orações, não deixem de rezar por mim”, desabafou, chegando a chorar ao final.

Em tempo

Regis teve de ser hospitalizado na noite do dia 30 de agosto, após sofrer um grave acidente enquanto estava a caminho de um show em Ceres, na BR-153.

Logo após o incidente e apesar de bastante ferido, o cantor conseguiu gravar um vídeo curto para as redes sociais, enquanto recebia os cuidados dos socorristas.

“Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim”, afirmou na publicação. Ainda, disse que o irmão, que estava acompanhando-o no carro no momento do acidente, conseguiu sair sem ferimentos da batida.

Inicialmente, o cantor foi levado para o Hospital Estadual de Jaraguá (HEJA), mas foi transferido para o HUGOL após apresentar politraumatismo e uma série de lesões e fraturas, tendo que inclusive passar uma noite na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da unidade.

Ainda no último domingo (03), já de volta à enfermaria, Regis chegou a gravar outro vídeo para tranquilizar os fãs.

“Em pleno domingão recebendo carinho e cuidados dessa equipe maravilhosa do hospital HUGOL, de Goiânia, um hospital público do SUS, com os melhores profissionais do Brasil. Além de tudo, aqui tem muito carinho e amor”, expressou, em registro publicado no X, antigo Twitter.