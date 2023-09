“Bando de vagabundo”, denuncia morador após chamas tomarem conta de bairro em Anápolis

Um cenário caótico e extremamente preocupante marcou a noite deste sábado (09) em Anápolis, com fortes chamas sendo observadas pela população, do Jardim Arco Verde.

Em um registro enviado ao Portal 6, é possível ver o fogo já cobrindo uma extensa área verde, nas proximidades da BR-153.

O morador da região apontou que as chamas parecem ter sido originadas de maneira intencional.

“Jardim Arco Verde, parabéns aos envolvidos. Isso aqui foi intencional. Moradores do lado [do fogo], imagina o sofrimento desse povo agora. Eu estou a cinco metros do fogo, imagina quem tá do lado”.

De acordo com o popular, nas proximidades da rodovia, o incêndio estaria inclusive com proporções ainda maiores do que as observadas nas imagens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o avanço do fogo.

Veja as imagens!