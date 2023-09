Pode soar bizarro ou até mesmo maluquice, mas existem algumas pessoas que estão dando uma utilidade a mais para a máscara de proteção facial e isso vem viralizando nas redes sociais.

Bom e se você pensou que era algo relacionado a Covid-19 ou por segurança, você estava se enganando!

Hoje te mostraremos que associar esse item ao seu banheiro pode te ajudar em outras questões relacionadas ao corpo.

Conheça a utilidade secreta da máscara que muitas nem faziam ideia:

Para entendermos bem e antes de ensinar a fazer esse truque, é necessário deixar claro que você vai precisar de folhas de louro também.

O perfil no Instagram “Luan das Dicas” publicou que o condimento possui propriedades anti-inflamatórias e degenerativas para o corpo humano.

Nos comentários, internautas ainda afirmaram que o louro atua também na limpeza energética do nosso campo magnético.

Sendo assim, para aproveitar ao máximo esses benefícios, pegue uma máscara de proteção fácil e corte de fora a fora em uma das laterais.

Feito isso, ficará fácil ter acesso ao interior do item. Nesse “buraco”, coloque folhas de louro.

Para o próximo passo, amarre essa abertura com o elástico que foi cortado da lateral, formando uma espécie de saquinho.

Depois, pendure esse pequeno artefato no seu chuveiro, atentando-se para deixar a água em contato direto com ele.

Agora, com esse truque no seu banheiro, seus próximos banhos não serão os mesmos. O louro em contato com a água quente vai relaxar mais ainda o seu corpo e trazer mais benefícios a sua saúde!

Assista ao vídeo:

