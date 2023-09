Fã grávida viraliza ao contar como recebeu convite luxuoso para show de Gusttavo Lima em Goiânia

Uma fã de Gusttavo Lima ganhou um presente inesperado quando perdeu a esperança de ir ao show do cantor. Nas redes sociais, a história ganhou atenção pela simpatia da Letícia Silvério e também da equipe de produção do músico.

Após relatar que precisava vender os ingressos para o Buteco, que ocorreu no último sábado (02), em Goiânia, Letícia viralizou e ganhou cortesia da produção do cantor. Isso porque o motivo para a venda seria por conta da gravidez descoberta após a compra das entradas.

A fã explicou em vídeo no Tik Tok que, em setembro de 2022, foi pedida em namoro durante no evento comandado por Gusttavo Lima. Assim, ela e o namorado, Murilo, prometeram estarem presentes na próxima edição. No entanto, logo veio a notícia da gravidez.

A fã não possui uma das pernas e, com a gravidez, não seria capaz de curtir o open bar, tática que usava para conseguir assistir ao show completo em pé.

Por isso, ela decidiu divulgar a venda dos ingressos em vídeo que acumulou mais de 100 mil visualizações. Como resultado, a equipe do Gusttavo Lima entrou em contato e ofereceu as cortesias.

“Gente, eu não estava acreditando onde eu estava”, compartilhou em vídeo. Além de conferir as comidas, evitar as bebidas e ser atendida no salão de beleza montada no local, a fã aproveitou o show sentada e confortável. Porém, ela se levantou para dançar quando o Embaixador cantou o sucesso ‘Balada’.