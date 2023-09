Goiana chama a atenção em festival de música após cantor estadunidense pedir que ela subisse ao palco

Uma cena chamou a atenção dos goianos de plantão que acompanhavam o festival de música The Town, que está sendo realizado em São Paulo (SP) desde o dia 02 de setembro.

Durante a apresentação do cantor estadunidense Ne-Yo, o artista chamou algumas garotas brasileiras para subir ao palco e fazer uma espécie de concurso de dança.

Funcionava da seguinte forma: o DJ soltava uma batida e as jovens faziam a própria performance solo, para que depois fosse realizava uma votação com o público.

Dessa forma, a primeira selecionada foi uma garota que se identificou como Lara. Quando Ne-Yo perguntou de onde ela era, a resposta foi: Goiânia.

Logo em seguida, a música começou e a goiana teve a oportunidade de apresentar a dança por alguns segundos.

No entanto, ao final do desafio, quem conquistou o coração do público foi a terceira dançarina, que ganhou mais gritos em seu favor.

Apesar disso, a jovem Lara pode ao menos ficar feliz pela oportunidade de ter passado algum tempo ao lado do cantor, que fez bastante sucesso na década de 2000, com hits mundiais como “So Sick” e “Miss Independent”.