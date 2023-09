Turista de São Paulo se afoga na Chapada dos Veadeiros e tem corpo resgatado por bombeiros

Um homem se afogou enquanto tentava nadar em cachoeira de Alto Paraíso durante o feriado prolongado da Independência. A vítima foi identificada como Alan Martins, de 42 anos.

Natural de São Paulo, Alan havia viajado para a Chapada dos Veadeiros para relaxar na natureza. No entanto, perdeu a vida durante o passeio.

O paulista faleceu pela tarde da última sexta-feira (08), quando entrou no poço da Cachoeira dos Encontros, localizada na Fazenda dos Macaquinhos, local de acesso muito difícil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o turista não conseguiu nadar e se afogou. O órgão foi acionado para realizar o resgate do corpo, que se deu na noite do mesmo dia.

O resgate da corporação contou com apoio do Instituto Médico Legal (IML) para o transporte do corpo.

Afogamento

Trata-se do segundo caso de afogamento em Goiás no prazo de apenas um dia. Thiago Luiz Turuta, de 22 anos, faleceu na última quinta-feira (07), quando saltou de uma cachoeira do Rio Claro, em São Simão, no Sul do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do jovem foi encontrado neste sábado (09) a cerca de 300 m de onde ocorreu o salto.