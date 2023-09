Frente fria promete chegar a Goiás e trazer chuva para aliviar o calor; veja a previsão

Embora a semana em Goiás seja marcada por um intenso ‘calorão’, que pode fazer alguns municípios alcançarem a marca de 39°C na segunda-feira (10), a chegada de uma frente fria promete aliviar este cenário. Pelo menos é o que aponta a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, até a quinta-feira (14), a situação no estado será marcada pelo predomínio de sol, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em declínio durante o período da tarde.

No entanto, na data seguinte, na sexta-feira (15), um panorama diferente é traçado para o território devido a chegada de uma frente fria vinda da região Sudeste do Brasil.

Segundo o informe, o fenômeno irá favorecer a formação de pancadas de chuvas em áreas isoladas, principalmente na parte Centro-Sul de Goiás, onde estão localizados os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianópolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Entretanto, até lá, os goianos terão que lidar com o ‘calorão’ que promete elevar os termômetros. Em Porangatu e São Miguel do Araguaia, por exemplo, na segunda, a expectativa é de máximas de até 39°C.

Já em Rio Verde, Itumbiara, Ceres, Santa Helena, Goianésia, Rubiataba e Flores de Goiás, a previsão é de 34ºC – cenário similar ao de Iporá, com 35°C.

Goiânia, Jataí, Goiandira e Cumari devem ter máximas de 33°C, enquanto Ouvidor, Três Ranchos e Nova Aurora aparecem com 32°C.

Em Ipameri, Formosa e Luziânia, as temperaturas devem chegar até 31 °C, conforme o boletim. Já em Cristalina e Catalão as máximas devem ser de 28ºC e 30°C, respectivamente.