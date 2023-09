“Minha ida ao PSDB se deve ao rompimento com o ex-prefeito”, diz Leonardo Menezes sobre briga com Renato de Castro

Prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, o Leozão, não quer ter a água no chope que o primo Renato de Castro (UB) teve ao tentar concorrer à reeleição. Para quem não se lembra, o hoje deputado estadual era filiado ao MDB e teve a candidatura à reeleição em 2020 barrada pelo partido como retaliação do comando local da legenda, fiel a Daniel Vilela.

Dois anos antes, Renato havia apoiado Ronaldo Caiado na disputa pela Governo de Goiás e não se deu conta de que isso poderia lhe trazer problemas futuros. E trouxe!

Impedido de ser candidato, lançou o primo “Leozão do Renatão”, que era filiado ao que hoje é o União Brasil, e conseguiu elegê-lo como sucessor. Não demorou muito para que as primeiras rusgas aparecem até culminar num rompimento dramático, que atingiu em cheio o grupo político liderado por Renato.

Surpreendentemente, Leozão anunciou que ingresso no PSDB, partido de oposição a seu governo. Antes levou ao Ministério Público documentos que apontam supostas irregularidades na construção do Hospital Municipal iniciada por seu sucessor.

Em entrevista ao “6 perguntas para” deste domingo (10) sustenta a atitude como necessária para continuar a obra.

Fala ainda como está a situação na família e confirma que quer disputar a reeleição. Deve enfrentar a esposa do primo, Igara Borges de Castro. Como vantagem em relação à possível concorrente, apesar de reconhecer que Goianésia também sofre com queda na arrecadação, diz que a situação está sob controle.

6 perguntas para Leonardo Menezes

1. A denúncia feita por sua gestão ao MPGO sobre irregularidades identificadas na construção do Hospital Municipal, somado ao seu ingresso no PSDB, selaram de vez seu rompimento político com o deputado e ex-prefeito Renato de Castro. O que diria aos que sustentam que você estaria sendo ingrato?

Leonardo Menezes: A denúncia não é direcionada à ninguém. Estou querendo resolver um problema que se iniciou no projeto e impede o término da obra para funcionar! O MP vai fazer uma auditoria e quem for o responsável pelo problema será responsabilizado.

Minha ida ao PSDB se deve ao rompimento com o ex-prefeito e que me afastou do UB! Apenas procurando segurança política pra eu poder fazer minhas escolhas! O ex-prefeito logo após a eleição para deputado, na qual eu ajudei, já anunciou o rompimento e lançou sua esposa como pré-candidata! Eu não rompi com ninguém.

2. Essa situação tem gerado problemas familiares, uma vez que vocês também são primos?

LM: Na família nossa não, se tem algum problema é por parte do Renato!

3. Como ficará a relação com o governador Ronaldo Caiado com sua migração do União Brasil para o PSDB?

LM: Nunca tive problema com o Governador, mas preciso ter segurança do partido.

4. Você será candidato à reeleição ou pode apoiar outro nome para a disputa de 2024?

LM: Minha intenção é trabalhar para isso! Hoje sou pré-candidato.

5. Municípios de todo o país passam por um momento de baixa na arrecadação. Como está a saúde fiscal da Prefeitura de Goianésia?

LM: Tem a dificuldade. Mas os salários estão em dia, fornecedores com no máximo dois meses! Até dezembro deixaremos tudo regularizado!

6. Quais suas prioridades para o município até 2024?

LM: Entregar para a população o que foi prometido! Minha prioridade é o melhor pra população de Goianésia!

LEIA TAMBÉM

– “Lula fazendo um bom governo e tendo saúde, vai pra reeleição e ganha do Caiado e de qualquer outro”, aposta Kajuru

– “Nota é insuficiente para passar de ano”, diz Matheus Ribeiro sobre gestão Rogério Cruz