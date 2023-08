“Nota é insuficiente para passar de ano”, diz Matheus Ribeiro sobre gestão Rogério Cruz

Um dos rostos mais conhecidos da mídia goiana, Matheus Ribeiro está focado em projetos profissionais na área da comunicação e demonstra pouca disposição para se enveredar em uma nova disputa eleitoral.

Ele é o primeiro suplente do PSDB de Goiás na Câmara dos Deputados e pode ser que o mandato caia no colo dele caso a titular da cadeira, Lêda Borges, concorra e ganhe a Prefeitura de Valparaíso.

No “6 perguntas para” deste domingo (20), Matheus fala sobre os rumos do partido e espeta o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.

Para o jornalista, o chefe do Executivo da capital tem boa intenção, mas não passou no teste como gestor.

6 perguntas para Matheus Ribeiro

1 – Você é um dos rostos mais conhecidos de Goiás e isso gerou uma expectativa no PSDB e no mundo político quanto ao seu desempenho nas eleições de 2022. Que lições você aprendeu na disputa?

Matheus Ribeiro: Foi uma experiência transformadora em vários aspectos, sobretudo porque me mostrou a política real. Sonhava em ser candidato, me preparei para isso e fiz uma campanha limpa e propositiva. Fiquei triste por não ter sido eleito, evidente, mas muito grato pelos mais de 46 mil goianos confiaram o voto em mim.

2 – Marconi já reservou a pessoas próximas que gostaria que você fosse o candidato do partido à Prefeitura de Goiânia. Toparia?

MR: Fico feliz por ser lembrado e continuo disposto a participar do debate público, mas este ano estou focado em outros projetos, como o meu canal de TV online, a LigTV.

3 – O PSDB vem perdendo força e espaço, tanto regional quanto nacionalmente. Onde o partido errou?

MR: O partido se desconectou da sociedade, do diálogo com os brasileiros. É necessário um trabalho de reconstrução e aproximação com as pessoas e causas sociais.

4 – Eleição após eleição, caciques do PSDB vem perdendo espaço no eleitorado, enquanto jovens lideranças pedem passagem. Acredita que a aposta do partido deve ser lideranças jovens como você, a Aava Santiago e o Matheus Ramos, vice-prefeito de Alexânia?

MR: São bons quadros, que fazem parte da renovação que o partido precisa. Apesar de renovação não ser algo, necessariamente, atrelado a juventude ou idade. Precisamos renovar as práticas.

5 – De zero a 10, qual nota você dá para gestão Rogério Cruz e por que?

MR: Rogério é um homem com boas intenções, mas uma gestão vai muito além disso. Não quero ser indelicado, mas a nota é insuficiente para passar de ano.

6 – Embora tenha trabalhado em outras emissoras antes, foi na TV Anhanguera que sua carreira deslanchou. Voltaria para empresa caso houvesse convite?

MR: Tenho enorme gratidão pela TV Anhanguera, mas não tenho vontade, nem vejo horizonte para um retorno como esse.

