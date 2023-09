Últimos dias para inscrição no concurso do Ministério Público de Goiás; confira as vagas

Termina no próximo sábado (16) as inscrições para o concurso público do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) para cargos em promotoria de justiça.

Ao todo, são três oportunidades disponíveis para as funções de secretário auxiliar e oficial de promotoria e destinadas para as comarcas de Pontalina, Itapuranga e Cocalzinho de Goiás.

Os interessados devem se inscrever de forma online, até às 23h59, por meio do site do MPGO. O valor da taxa para a candidatura é de R$ 62,02.

Entre os requisitos para participação, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e ter ensino fundamental completo.

O certame será realizado em quatro etapas, sendo elas: prova objetiva, avaliação discursiva, de redação e análise de títulos. O prazo de validade é de dois anos.

Os selecionados no processo seletivo terão uma remuneração salarial de R$ 3.910,20 e cumprirão uma carga horária de 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.