Jovem é sequestrado e agredido após furtar celular e pulseira de colega para comprar drogas

Um jovem, de 26 anos, foi sequestrado e agredido após furtar objetos avaliados em aproximadamente R$ 2 mil. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), em Catalão.

O Portal 6 apurou que por volta das 10h, a vítima foi abordada por dois jovens, ambos de 21 anos, na própria residência, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Os suspeitos, identificados como traficantes, desceram do carro, de modelo Fiat Uno, portando uma barra de ferro e coagiram a vítima e entrar no veículo, momento em que o levaram para um local desconhecido.

O jovem teria furtado bens pessoais avaliados em cerca de R$ 2 mil da colega de casa, sendo um celular, uma pulseira e uma caixinha de som, o que teria a motivado a organizar o sequestro. A intenção da vítima seria de vender os objetos furtados e, então, comprar drogas.

Uma vez na localidade escolhida, os suspeitos bateram no jovem com a barra de ferro até ele confessar o furto e indicar onde estavam os objetos. Toda a ação foi filmada pelos agressores. Além disso, eles também enviaram mensagens de áudio para o pai do sequestrado pedindo R$ 170 para pagar as dívidas de droga do filho, caso contrário, ele seria morto.

Um dos suspeitos, inclusive, possui passagem por feminicídio. Em áudio, um dos jovens afirmou que não queria prejudicar a vítima. “Mas não quero que ninguém me prejudique também”, finalizou.

Desse modo, o homem realizou o pagamento e a Polícia Militar (PM) foi acionada. Logo em seguida, a guarnição localizou o veículo e encaminhou os suspeitos para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que investiga o caso.