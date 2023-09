Brincadeira perigosa que viralizou em Goiânia pode causar fraturas e até mesmo traumatismo

Em um registro que viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 3,6 milhões de visualizações, um grupo de colegas aparece se divertindo no lado de fora do que parece ser uma oficina mecânica, em Goiânia.

É então que um dos jovens, que estava sentado em um banco de automóvel, é ejetado do assento de forma violenta, graças a ativação de uma espécie de airbag.

Com a força do impacto, a calça do rapaz chega a se rasgar e ele perde uma das botinas que usava. Ao final da filmagem, é possível vê-lo mancando, tudo isso enquanto os colegas riem da situação.

Nos comentários da postagem, vários usuários também acharam graça do ocorrido, perguntando, inclusive, como replicar em casa o artifício do vídeo. Outros, entretanto, enxergaram a brincadeira como um grave risco para a saúde, em virtude das possíveis fraturas e lesões.

“Como faz isso?” “Ah mas isso machuca, coisa que eu faria”, disseram alguns internautas que desejavam replicar o ato. “Perigoso demais, em tempo de lesionar a cervical”, declarou outro, mais preocupado.

Médico neurocirurgião e cirurgião de coluna, Marcos Daniel conversou com o Portal 6 e confirmou a seriedade dessa “brincadeira”, que pode trazer consequências irreversíveis para os envolvidos.

“Ao ser arremessado dessa forma, a pessoa pode sofrer um traumatismo craniano ou traumatismo raquimedular […] que podem levar o paciente a ter doença de cabeça, perda de audição ou olfato, tontura, vertigem, visão dupla ou mesmo, epilepsia, mesmo que sejam traumas mais leves”, explicou.

“Neste vídeo, o rapaz chega a cair de mal jeito, e quase bate com a cabeça e o pescoço no chão. Cair dessa forma pode causar fraturas na coluna e lesões na medula espinhal, que por vezes podem ser irreversíveis”, complementou.

Além dessas lesões, o profissional comentou que ainda existe a possibilidade de fraturas, como de braços, punhos, quadril e até mesmo, lesões diretamente nas órbitas dos olhos, ocasionando cegueira.

O médico ainda comenta que, normalmente, as pessoas acreditam que somente acidentes graves podem ocasionar complicações desse tipo, mas ele ressalta que pequenas quedas, como a mostrada no vídeo, também possuem grande potencial danoso.