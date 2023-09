Câmeras mostram homem furtando Hilux de garagem de Anápolis com facilidade

O furto de uma Hilux em uma garagem de Anápolis vem chamando a atenção dos moradores, após câmeras de segurança flagrarem a ação do suposto autor.

Conforme apurado pelo Portal 6, na última terça-feira (13), o dono da caminhonete teria entregue o veículo em uma concessionária do município, como parte do pagamento de um outro automóvel.

Dessa forma, a Hilux foi deixada com um comerciante da loja, que conduziu ela para uma garagem próxima, na Vila Jussara, onde ele seria um velho conhecido do proprietário do estabelecimento.

Eles combinaram de deixar a caminhonete ali por alguns dias, pois o vendedor iria buscá-la depois. Tudo corria bem, até chegar a tarde de sexta-feira (18).

Na data em questão, o dono da garagem percebeu a ausência do veículo e questionou aos funcionários se o comerciante tinha buscado o automóvel.

No entanto, ninguém teria visto o vendedor, nem sequer a Hilux saindo do estabelecimento. Ao checar as câmeras de segurança, as imagens foram surpreendentes.

Isso porque aparece um homem, de boné, sozinho, e aparenta sacar uma chave. Com o objeto em mãos, ele destranca a caminhonete, liga o motor e deixa o local tranquilamente.

O proprietário da garagem entrou imediatamente em contato com o comerciante, para saber se ele tinha pedido para alguém buscar o veículo para ele.

Mas o vendedor respondeu não ter enviado ninguém e que estaria ainda com as chaves do automóvel em mãos. Ou seja, o autor do furto teria usado uma cópia do dispositivo para dar partida na Hilux.

Apesar do caso ter ocorrido na última sexta-feira (08), as imagens vieram à tona apenas nesta quarta-feira (13).

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade para as investigações do ocorrido e entender como o suspeito conseguiu levar a caminhonete com tamanha facilidade.