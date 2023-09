Denunciado o gringo que tentou abusar de massoterapeuta em clínica chique do Jundiaí

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso de um “gringo” que teria tentado abusar sexualmente de uma massoterapeuta, em uma clínica de estética no Jundiaí, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso aconteceu ainda em meados de agosto, mas só veio à tona nesta quinta-feira (14).

O suposto autor seria primo do dono de um hotel badalado do mesmo bairro e não seria residente no Brasil, estando temporariamente no país.

Assim, no dia 17 daquele mês, a vítima, uma jovem de 21 anos, estava trabalhando normalmente no centro estético, quando o rapaz chegou para uma sessão de massagem.

Porém, enquanto a massagista fazia o serviço, o suspeito teria começado a passar a mão pelo corpo da funcionária, inclusive entre as pernas dela e pedir, em inglês, para que ela o beijasse.

Assustada, a terapeuta começou a gritar por socorro. Em resposta, o suposto autor teria começado a segurá-la pelos braços e pedir para que ela parasse, antes de fugir do local.

Pouco tempo depois, a esposa do “gringo” contatou a jovem, chegando a oferecer dinheiro para “comprar o silêncio” dela.

Isso porque, como o rapaz mora fora do Brasil, ele poderia ter dificuldades de deixar o país com uma acusação contra ele.

No entanto, a funcionária já estava decidida. “O seu dinheiro não vai me comprar”, teria dito a massagista, antes de dar prosseguimento à denúncia.