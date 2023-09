Acabou para Gustavo Mendanha e disputa para Prefeitura de Goiânia fica mais imprevisível

Gustavo Mendanha se agarrava em um último fio de esperança para se candidatar à Prefeitura de Goiânia: a minirreforma eleitoral votada no Congresso Nacional. O que for decidido lá já vale para 2024.

No entanto, ele recebeu na um balde de água fria após a emenda apresentada pelo deputado Hugo Motta (Republicanos – PB), que proíbe o terceiro mandato consecutivo “em qualquer outro município da federação”.

Apesar de ter se reunido com o deputado federal Baleia Rossi (MDB – SP), presidente nacional do partido, e com o ex-presidente Michel Temer, Mendanha não conseguiu viabilizar o desejo.

Parlamentares de Brasília ouvidos pela Rápidas disseram que as duas lideranças nem ao menos se esforçaram para articular a mudança que o ex-prefeito de Aparecida tanto desejava.

A articulação ficou única e exclusivamente nas mãos do ex-deputado federal João Campos. A falta de brilho na época em que ocupava uma cadeira na Câmara se refletiu novamente nas tratativas feitas pelo aliado.

A emenda beneficia um correligionário do parlamentar paraibano, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), que busca a reeleição e agora tem um oponente a menos na disputa.

Quem sorri de orelha a orelha com a saída de Mendanha do páreo é Bruno Peixoto (UB). O presidente da Assembleia Legislativa (Alego) não esconde dos colegas a vontade de concorrer ao Paço Municipal.

“Ele tem vontade, mas diz que vai se submeter à vontade do governador Ronaldo Caiado (UB)”, confidenciou um parlamentar à Rápidas.

Porém, se depender de Caiado, Bruno vai permanecer onde está. O governador acredita que uma saída do presidente da Alego traria problemas lhe renderia problemas de governabilidade. A base, hoje bastante coesa, poderia se dividir.

A única certeza que existe neste momento é que a disputa para Prefeitura de Goiânia está cada vez mais imprevisível.

PT recorrerá à Justiça para derrubar verba indenizatória para altos funcionários

Aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa (Alego), os projetos enviados pelo Executivo propondo o pagamento de verbas indenizatórias a membros do alto escalão do Governo Estadual serão judicializados pela banda do PT, que votou em bloco contra.

Líder da bancada petista, Mauro Rubem deu a senha durante fala no Plenário. Segundo ele, as matérias do Executivo Estadual ferem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe que o teto seja furado.

Grande figurão do PL torce pela cassação de Gustavo Gayer

Neo-bolsonarista, um grande representante do PL em Goiás não vai admitir em público, mas torce para o deputado federal Gustavo Gayer perder o mandato.

Como adiantado pela Rápidas, a bancada do PT na Câmara Federal se movimenta para levá-lo ao Conselho de Ética por causa de fake news.

Esse figurão, em seus cálculos, vê que até o governador Ronaldo Caiado o apoiaria com vistas a 2026.

Vereadores cansados estão comemorando

Essa semana na Câmara Municipal de Anápolis foi marcada por sucessivas discussões entre Jakson Charles (PSB), líder do prefeito na Casa, e Policial Federal Suender (PRTB).

Vereadores ouvidos pela Rápidas comemoraram o término das sessões desta semana, pois estavam cansados dos longos bate-bocas infrutíferos.

A dura resposta atravessada para o líder nas redes sociais

Após comentar em um vídeo postado no Instagram do Portal 6 que “educador sofre”, o vereador Jakson Charles recebeu uma resposta atravessada de um internauta.

“Parece a sessão de vocês na Câmara. Só gritaria e baixaria”, provocou o usuário.

Quem é o novo secretário de Esporte e Lazer de Goiás

Edson Sales de Azeredo Souza é o novo secretário de Esporte e Lazer de Goiás. A nomeação foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial desta quinta-feira (14).

Ele assume a pasta no lugar de Henderson de Paula Rodrigues, que pediu exoneração por motivos pessoais.

Zacharias Calil é o entrevistado de domingo

O deputado federal Zacharias Calil (UB) é o entrevistado desta semana do “6 perguntas para”.

As respostas do médico serão conhecidas no domingo (17), no site e nas redes sociais do Portal 6.

É possível adiantar que as perguntas são boas e certamente as respostas também. A conferir.

Nota 10

Para a CDL Anápolis pela 15ª edição do Mérito Empresarial. Para o prêmio, a entidade elege via consulta popular, os comerciantes e lojistas que mais se destacaram no município ao longo do ano.

Nota Zero

Para a Comurg. A companhia realiza manutenção em canteiros centrais de Goiânia em horário de pico, prejudicando todo andamento do trânsito na capital.

Caminhões podem ser vistos aguando plantas em avenidas movimentadas como a T-9 e T-63, ocupando uma das pistas e deixando motoristas sem saída.