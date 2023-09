Reabertas inscrições para concurso público com 665 vagas em Goiás

A Prefeitura de Catalão, cidade no Sul Goiano, reabriu as inscrições para o concurso público do município, com 665 vagas disponíveis.

As oportunidades são para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior. Confira a relação dos cargos ao final da matéria.

Os salários variam entre R$ 1.357,97 a R$ 6.388,31, com jornadas de trabalho entre 20h e 40h semanais.

Quem estiver interessado em concorrer deverá fazer a inscrição até o próximo domingo (17), por meio do site da Fundação Aroeira, banca organizadora do certame.

A taxa cobrada é de R$ 80 para candidatos de nível fundamental e médio. Para os de nível superior, a taxa é de R$150.

A classificação dos concorrentes será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 22 de outubro. Para aqueles que disputarem cargos de Professor, será cobrada também uma prova discursiva.

Além disso, os que se inscreverem para funções de nível superior passarão por avaliação de títulos.

Para mais informações a respeito do concurso público, acesse o edital.

Confira a lista completa de vagas abertas: