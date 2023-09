Motorista que ganhou R$ 60 milhões na loteria vai às lágrimas ao conseguir realizar o grande sonho

Um motorista de ônibus viralizou recentemente após contar como foi receber mais de R$ 60 milhões na loteria, mas o que mais chamou atenção dos internautas foi a parte que o arranca lágrimas até hoje.

Peter Lavery, de 61 anos, vive na Irlanda do Norte com a família e disse ao The Mirror que, no ano de 1996, foi contemplado com o prêmio de £ 10,2 milhões.

A enorme bolada foi capaz de mudar a vida do sortudo totalmente, trazendo inúmeros benefícios, sonhos realizados, porém uma doença irreversível.

De acordo com Peter, receber tanto dinheiro foi bom para comprar todos os carros de luxo que sempre almejou, além de adquirir uma mansão, viagens de luxo para o Caribe e embarcar em cruzeiros anualmente.

Mas o que arranca lágrimas do apostador até os dias atuais foi a possibilidade de conseguir montar um enorme bar (com capacidade para 160 pessoas) dentro da residência e não poder beber.

O problema é que, como o homem se envolveu em muitas festas, ostentações luxuosas e comidas em fartura, ele acabou adoecendo, sendo assim diagnosticado com diabetes tipo 2.

“Eu não bebia todos os dias, mas uma vez que eu tinha uma bebida em mim, eu simplesmente não queria ir para casa. Não é nada para se orgulhar”, confessou em entrevista ao The Mirror.

“Eu não tinha problemas de fígado ou coração, mas meus níveis de açúcar estavam indo na direção errada e meu médico, que é um bom amigo meu, me disse para mudar meu estilo de vida ou eu injetaria insulina para sempre”, desabafou.