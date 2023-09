Publicado edital para vagas nos colégios militares de Goiás; veja como se inscrever

O Comando de Ensino da Policia Militar (CEPM) divulgou edital para que alunos possam se candidatar às vagas abertas nos 76 colégios militares distribuídos por Goiás.

As inscrições, voltadas para o ano letivo de 2024, serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 08h do dia 02 de outubro até às 18h do dia 31 do mesmo mês.

As candidaturas poderão ser registradas por meio do site oficial do CEPM. As oportunidades são para estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, conforme disponibilidade da unidade de ensino.

Os alunos serão admitidos por meio de sorteio, a ser realizado entre os dias 06 e 11 de novembro.

Ele será transmitido através de lives ao vivo, através do canal de YouTube do CEPM, onde cada transmissão irá contemplar um colégio militar.

O aluno interessado poderá se inscrever apenas uma vez, sendo proibida a candidatura em mais de uma unidade, sob pena de desclassificação.

Para mais informações acerca do processo seletivo, leia o edital.