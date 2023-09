Homem é baleado durante festa de aniversário em casa de policial

Uma festa de aniversário na casa de um policial quase acabou em tragédia, após um homem, de 38 anos, ser atingido por um tiro. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (17), no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu por volta das 03h, quando a vítima e o companheiro, de 43 anos, estavam trafegando de carro pelo setor, quando, em um dado momento, a gasolina do veículo acabou.

Ao notar uma movimentação na residência, onde estaria ocorrendo a festa de aniversário, o homem decidiu descer do automóvel e ir até o local para pedir ajuda.

Logo em seguida, o companheiro, que até então seguia no veículo, escutou um disparo de tiro e se aproximou da residência para averiguar a situação, momento em que encontrou a vítima caída no chão, ensanguentada e com ferimentos no tórax.

Três homens que estavam na confraternização colocaram a vítima dentro de uma caminhonete e levaram-na até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente, encaminharam ao Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia.

Questionada sobre o ocorrido, uma das testemunhas afirmou às autoridades que o policial militar, que mora na residência e era pai do aniversariante, saiu para fora da casa após escutar um barulho no portão.

Minutos depois, todos escutaram o disparo e já avistaram a vítima alvejada e caída no chão.

Os detalhes de como tudo aconteceu deverão ser investigados pela Polícia Civil (PC).