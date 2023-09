“Terei de buscar um outro partido”, admite Zacharias Calil se UB preferir Gracinha em 2026

Reeleito em 2022 para a Câmara dos Deputados, Zacharias Calil (UB) disputou o cargo a contragosto. Queria ser senador, mas acabou abrindo mão da candidatura após um pedido expresso de Ronaldo Caiado (UB).

Porém, para 2026, a realidade será outra, pelo menos é o que promete o médico no “6 perguntas para” desta semana.

Caso não seja atendido, ele afirmou que irá procurar outra sigla para concretizar o desejo. No entanto, defende que é legítimo o interesse da primeira-dama, Gracinha Caiado, de pleitear uma vaga ao Senado Federal.

Zacharias refutou a possibilidade de disputar a Prefeitura de Goiânia e criticou a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O deputado elogiou o mandato de Caiado e disse que o presidente Lula (PT), “ainda não encontrou o caminho”.

6 perguntas para Zacharias Calil

1. Ao contrário do atual prefeito, você é respeitado e conhecido pela população goianiense. Nunca pensou em disputar a Prefeitura de Goiânia?

Zacharias Calil: Fico muito feliz de meu nome ser lembrado para concorrer a prefeito de Goiânia, mas fui eleito para ser deputado federal e sou contra as costumeiras firulas políticas que acabam traindo os eleitores. Fui reeleito por conta do trabalho prestado em meu primeiro mandato e das minhas propostas para o segundo mandato; pretendo cumpri-las todas e ir além, como fiz no primeiro. É importante lembrar, no entanto, que nossa capital está precisando de muitos avanços de gestão, como a mobilidade urbana, uma política eficaz para o lixo, atendimento básico no setor de saúde, entre outros.

2. Se sente acolhido e valorizado no União Brasil?

ZC: Me dou bem no partido, principalmente em nível nacional, já que passo a semana em Brasília. No diretório estadual sinto que posso contribuir mais caso haja maior interesse dos nossos dirigentes. Mas, no geral, nada tenho a reclamar do União Brasil, um partido forte, democrático e que adota a prioridade dos interesses de Goiás e do Brasil.

3. Gracinha já admitiu que pode ser candidata ao Senado em 2026. Isso te constrange, uma vez que você trabalhou pela indicação do partido desde o último pleito?

ZC: É extremamente legítimo o desejo de dona Gracinha em disputar uma vaga no Senado. Isso não me constrange de forma alguma. Contudo, caso a candidatura de nossa primeira-dama venha a se confirmar, terei de buscar um outro partido da base aliada para viabilizar minha candidatura. Aliás, já tenho convite de alguns partidos e até apoio do União Brasil em nível nacional. É bom lembrar que já pretendia disputar para senador ano passado, mas em conversa com o governador Ronaldo Caiado abri mão da minha candidatura em benefício da união do grupo.

4. A Reforma Tributária vai passar no Congresso? Qual será seu voto quando o texto voltar para Câmara?

ZC: Pensando nos interesses de Goiás, sou contra a Reforma Tributária que está em tramitação. O governador Caiado já repetiu várias vezes, com muita clareza, que nosso Estado sairá prejudicado caso a reforma seja aprovada como está. Espero que ao retornar à Câmara o projeto seja debatido com mais tempo, ao contrário de sua primeira aprovação, quando não houve prazo necessário para uma avaliação apurada em se tratando de algo tão importante para o país. Tudo indica, no entanto, que a reforma será aprovada.

5. Lula está fazendo um bom ou mau governo?

ZC: Há um excesso de viagens ao exterior; as relações internacionais são importantes, mas os problemas internos precisam ser tratados com prioridade. O presidente sequer compareceu ao Rio Grande do Sul por ocasião da tragédia provocada por um ciclone rigoroso. E não digo isso só porque sou oposição, o presidente não está bem avaliado pela própria população, sinal de que ainda não encontrou o caminho de sua gestão.

6. E o Caiado?

ZC: Caiado faz um bom governo, tanto que está bem avaliado pelos goianos conforme as pesquisas. Um dos grandes méritos dele foi conseguir renegociar as dívidas que poderiam inviabilizar a governabilidade. O governador realiza uma gestão com honestidade, valor fundamental na política. Além disso, ele vem conseguindo avançar muito em setores essenciais como saúde e educação, onde conquistou reconhecimento nacional. É destaque também no governo Caiado o bom desempenho na segurança pública, reduzindo sensivelmente a criminalidade que tanto preocupava a população. Dessa maneira, o Caiado vai se cacifando como um potencial candidato a presidente da República em 2026.

