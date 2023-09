Churrascaria de Goiânia viraliza ao anunciar preço de rodízio de carne com chopp à vontade

Está viralizando nas redes sociais uma promoção que pode ser a pedida certa para quem não abre mão de um churrasco na brasa e um chopp gelado.

Acontece que a Dourado Grill Choperia, localizada no bairro Jardim América, em Goiânia, resolveu divulgar uma promoção que deixou os internautas chocados com relação ao rodízio.

A publicação no Instagram do estabelecimento já conta com mais de 600 mil visualizações e gerou bastante engajamento.

Valendo para todos os dias da semana, os clientes podem aproveitar, no almoço e jantar, o rodízio completo de carnes e da mesa de buffet, com diversas opções, por apenas R$ 39,90. Ainda, por mais R$ 10, podem consumir o chopp da casa à vontade.

A promoção é válida das 11h até às 14h30 e, de noite, das 19h até 23h. O bar, porém, fica aberto para consumação até em torno de 00h.