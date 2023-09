Goiânia terá Feira de Franquias para quem sonha em empreender com menos de R$ 5 mil

Após meses de expectativa, a 24ª edição da Feira de Franquias “FranchiseB2B” chega à Goiânia na próxima terça-feira (19), trazendo nomes conhecidos do grande público com o objetivo de conectar potenciais investidores com representantes das empresas.

O grande evento está previsto para ser realizado no Castro’s Park Hotel, localizado no Setor Oeste da capital, das 8h30 às 21h.

A entrada é gratuita, sendo pedido apenas a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições sem fins lucrativos.

Marcas como Fisk, Imaginarium, Montana Grill e Wizard marcarão presença no evento que permitirá uma verdadeira conexão para entender os diferenciais, benefícios da associação e os custos do projeto.

Para isso, serão disponibilizados diversos espaços de negócios, com conversas individuais que irão durar até 30 minutos.

As opções para quem quiser abrir uma franquia serão disponibilizadas por valores a partir de R$ 4.900.

Durante a feira, também serão ministradas palestras, trazendo especialistas do mundo dos negócios para compartilhar experiências e insights sobre tendências e estratégias.