Casal que saiu do Brasil para viver na Alemanha mostra quando gasta por mês

Viralizou nas redes sociais o vídeo de um casal brasileiro explicando quanto custa morar em uma cidade o interior da Alemanha. Os internautas ficaram impressionados com o valor final.

Mavi Ferreira é uma jovem que decidiu se mudar, juntamente do namorado, para uma pequena região do país europeu. Lá, ela explica aos seguidores como funciona o estilo de vida pacato.

Com um salário mínimo de € 1.584 (aproximadamente R$ 8,2 mil), ela começa listando as contas que divide com o parceiro, que também recebe o mesmo valor.

O primeiro item foi a respeito das compras de supermercado, que ficam em torno de € 400. Com esse valor, a dupla consegue comprar tudo o que deseja para viver bem durante o mês inteiro.

Depois, veio a conta de eletricidade, que fica, em média, € 100. Em seguida, a fatura de internet para o casal que, segundo Mavi, não ultrapassa € 38.

Para o aluguel e a água, os brasileiros reservam sempre € 450. Já o quinto lugar da lista de gastos foi para o transporte. A jovem explicou que o parceiro possui carro próprio, então o valor é apenas para ela.

€ 50 mensal é o necessário para deslocar por toda a Alemanha nos transportes públicos, como metrôs e ônibus. Para isso, ela adquire um ticket.

Por fim, a emigrante ainda pontuou a academia, que custa € 40 mensalmente, mas só ela pratica as atividades.

Todos os valores, somados, totalizaram em € 1.078 para o casal (o equivalente a R$ 5.610). Tendo em vista que, juntos, eles recebem mais de R$ 16 mil mensal, Mavi afirma que é possível viver muito bem.

Os internautas ficaram chocados com a acessibilidade do lugar. “Está excelente! Aqui no Brasil o salário mínimo é R$ 1,3 mil e pagamos R$ 1 mil de aluguel. Imagina o resto”, pontuou uma usuária.

Veja na íntegra!